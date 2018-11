Scoppia incendio, casa inagibile: propietari salvati, muore il cane

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAVALLE - Casa inagibile per un incendio sviluppatosi in cucina. Una coppia che era all’interno dell’abitazione si è messa in salvo mentre il loro cagnolino è morto intssicato dal fumo. La vicenda nel pomeriggio di ieri a Serravalle del Chienti. Sul posto, in via IV novembre al civico 17, sono intervenuti i vigili del fuoco di Camerino. Immediata la richiesta di intervento ai vigili del fuoco che sono riusciti a spegnere le fiamme evitando che si potessero diffondere dalla cucina agli altri locali dell’abitazione di Serravalle. Sul posto anche un mezzo del 118 e i sanitari hanno visitato le due persone che erano all’interno della casa: per loro nessuna conseguenza per le fiamme e per il fumo che si era propagato nelle altre stanze dell’abitazione. Ingenti comunque i danni subiti dalla casa che è stata dichiarata inagibile, per la coppia il sindaco ha trovato un’altra sistemazione.