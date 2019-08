L'auto si ribalta e finisce fuori strada: il calciatore Melchiorri miracolato

di Carla Passacantando e Mauro Giustozzi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAPETRONA - L’auto che sbanda dopo l’uscita da una curva e si ribalta in un fossato a lato della sede stradale. Un incidente spettacolare ma per fortuna senza alcuna conseguenza quello che ha visto suo malgrado protagonista nel primo pomeriggio di ieri, lungo la superstrada Val di Chienti, il maceratese Federico Melchiorri, 32enne attaccante del Perugia, molto noto tra i tifosi locali per aver vestito anche le maglie, tra le altre squadre, di Tolentino e Maceratese.Il fuoristrada è avvenuto nel tratto della superstrada nel territorio del comune di Serrapetrona in direzione monti, all’altezza del lago di Caccamo. Per fortuna solo un grande spavento e nessuna grave conseguenza per il calciatore maceratese che in quel momento era da solo a bordo della sua auto (una Volvo), che è finita fuori strada e si è ribaltata. È successo all’uscita di una galleria, all’altezza dello svincolo di Serrapetrona, direzione monti, verso le 14,45. Quando è scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, carabinieri e vigili del fuoco.