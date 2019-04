Schianto da brividi sulla superstrada, in quattro all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SERRAPETRONA - Quattro feriti in un incidente stradale tra due auto avvenuto in superstrada. Lo schianto si è verificato ieri pomeriggio sulla carreggiata in direzione mare, all'altezza dello svincolo di Caccamo di Serrapetrona. Fortunatamente le condizioni delle persone coinvolte non sono gravi. Sul posto polizia stradale e 118.