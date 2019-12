Stop ai botti, sequestrati 140 chili di fuochi d'artificio commercializzati senza autorizzazione

MACERATA - Stop ai botti. Scoperto un negozio del Maceratese che commercializzava fuochi d'artificio senza la prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza. I finanzieri hanno sequestrato così mille fuochi d'artificio per un peso complessivo di 140 kg, contenenti circa 55 kg di polvere pirica. Il commerciante è stato denunciato alla Procura di Macerata. Nel corso del servizio i militari hanno posto sotto sequestro anche 126 confezioni di luminarie natalizie e 460 confezioni tra accessori di telefonia e oggettistica varia per complessivi 5.628 pezzi, detenuti per la vendita in violazione della normativa prevista dal codice del consumo. È scattata per il titolare anche una segnalazione alla camera di commercio. La posizione del negoziante sarà vagliata anche sotto l'aspetto fiscale. La scoperta della Gdf è scaturita dall'intensificazione del monitoraggio e controllo del territorio proprio in occasione delle festività natalizie. © RIPRODUZIONE RISERVATA