Trovano un portafoglio pieno di soldi, una classe lo consegna ai carabinieri

TREIA - Trovato casualmente per terra un portafoglio contenente diverse centinaia di euro, viene consegnato ai carabinieri. Protagonista del bel gesto la classe 2°B della Scuola secondaria di primo grado di Treia.



Gli studenti con la docente di educazione fisica Vittoria Cianconi, hanno compiuto un significativo gesto di educazione civica, mettendo concretamente in pratica i tanti insegnamenti che la scuola elargisce quotidianamente ai ragazzi. Durante il tragitto per raggiungere la palestra di Treia, dove si sarebbe svolta la lezione di educazione fisica, le alunne e gli alunni hanno trovato un portafoglio smarrito pieno di soldi. Lo hanno subito consegnato alla docente che ha provveduto a raggiungere, insieme a tutta la classe, la caserma dei carabinieri di Treia per consegnare quanto ritrovato.



I carabinieri, dopo aver controllato che nel portafoglio c’era una importante somma di denaro e carte di credito, hanno rintracciato il titolare dell’oggetto per la dovuta riconsegna. Visibilmente emozionato, il fortunato proprietario del portafoglio ritrovato, ha ringraziato le alunne, gli alunni e la docente con un regalo. La dirigente scolastica Angela Fiorillo ha voluto sottolineare l’importante della condotta di questa classe: «Se l’educazione civica è una disciplina del curricolo dell’Istituto Scolastico “Paladini”, i fatti e i comportamenti concreti, sono l’effettivo risultato e la dimostrazione che le finalità e gli obiettivi previsti nel curricolo possono realizzarsi in gesti concreti e tangibili. Sono l’anello di congiunzione tra il dire e il fare che si è concretizzato in un gesto, da parte delle alunne e degli alunni della 2°B, di onestà, integrità, rispetto e senso civico. Complimenti alle alunne, alunni e alla docente».

