Scivola e cade dal primo piano della sua abitazione: paura per un 60enne trasportato in eliambulanza a Torrette

CAMERINO- Allarme oggi (31 maggio) a Camerino. Un 60enne, dopo essere scivolato, è precipitato dalla scala esterna della sua abitazione, in località Tirello, riportando gravi lesioni. La caduta è avvenuta dal primo piano.

I soccorsi

Immediatamente è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono arrivati i sanitari del 118 e, per gli accertamenti di rito, i carabinieri della Compagnia di Camerino. L’uomo è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. Fortunatamente non è in pericolo di vita.