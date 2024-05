RECANATI In duecento ieri a Recanati per la prima uscita maceratese della segretaria nazionale dem Elly Schlein che ha acceso l’entusiasmo dei presenti: la leader del Pd ha toccato tutti i temi di riferimento del suo partito e dunque la sanità pubblica, la scuola pubblica, il salario minimo, l’equità fiscale su scala europea senza paradisi su misura per le multinazionali, l’inclusione, i diritti civili, l’antifascismo.

La visita

Prima dell’appuntamento elettorale ha fatto visita alla sede della cooperativa Terra e Vita, ricevuta dal presidente Fabio Corvatta e dai consiglieri di amministrazione (e coniugi) Maria Chiusaroli e Spartaco Carnevali. A Palazzo Venieri Elly Schlein è arrivata con la segretaria regionale Chantal Bomprezzi, quello provinciale Angelo Sciapichetti, con i consiglieri regionali e con i candidati alle Europee Alessia Morani e Michele Franchi. Dopo gli interventi di presentazione il microfono è passato ad Elly Schlein: «Voglio ringraziare Antonio (Bravi, ndr) e le candidate e i candidati che fanno una bella squadra in Consiglio. La cultura è un elemento centrale, vuol dire avere cura del nostro patrimonio e rispetto delle lavoratrici e dei lavoratori della cultura e dello spettacolo che hanno spesso un contratto precario. Vorrei partire dal lavoro per spiegare l’Europa che vogliamo, raccolgo tanta preoccupazione da chi ascolto. La nostra Costituzione dice che è fondata sul lavoro, non qualsiasi, non precario. Allora iniziamo con l’appoggio alla nostra raccolta di firme per il salario minimo, sotto i nove euro non è lavoro, è sfruttamento». La sanità: «Il Pd - dice Schlein - vuole difendere la sanità pubblica dalla privatizzazione e dai tagli che la destra sta facendo e che abbiamo visto anche nelle Marche. Più assunzioni, invece si stanno svuotando i reparti e si allungano all’infinito le liste di attesa, chi non ha risorse sta rinunciando a curarsi contro chi ha immaginato quel servizio sanitario nazionale nato per curare chi da solo non ce la fa e sto parlando di una donna straordinaria come Tina Anselmi».

L’affondo

L'affondo finale: «Noi abbiamo un’idea di futuro che vogliamo costruire insieme a voi. Abbiamo un’idea di futuro che affonda le radici nella nostra Costituzione. Sono molto orgogliosa della nostra identità che è antifascista come la nostra Costituzione». Parlando con i giornalisti Schlein ha voluto anche esprimere solidarietà al Pd di Senigallia che si è visto rifiutare dal sindaco uno spazio pubblico per organizzare la Festa dell’Unità e un dibattito sul dissesto idrogeologico.