Schianto tra due ciclisti un 28enne anconetano è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA - Si urtano mentre percorrono in bici la statale adriatica, scontro tra due ciclisti. Il più grave, un giovane di 28 anni, è stato trasportato d’urgenza con l’eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona. È in condizioni serie. Meno grave l’altro, portato al pronto soccorso del nosocomio di Civitanova Alta. L’incidente è avvenuto nella prima mattinata di ieri, lungo la Ss 16, a Fontespina. Mancavano pochi minuti alle 8 quando un gruppo di ciclisti transitava per una pedalata mattutina. Ad un certo punto, due di loro si sono urtati. Sono caduti a terra ed uno, un ventottenne di Ancona, ha battuto la testa. Immediatamente sono scattati i soccorsi e sul posto sono arrivate una ambulanza della Croce Verde di Montecosaro e Morrovalle e l’automedica del 118. Entrambi, sia il ventottenne che l’altro ciclista, un uomo di 45 anni, sono stati caricati a bordo del mezzo di soccorso e trasportati all’ospedale. Le condizioni del più giovane sono apparse fin da subito serie. Così il personale medico ha ritenuto necessario il trasferimento all’ospedale dorico. È stata allertata l’eliambulanza, che è atterrata sul piazzale del nosocomio della Città Alta. Il ventottenne è stato trasferito a Torrette in codice rosso per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni sono serie. Meno grave, come si diceva, l’altro. I rilievi effettuati dai carabinieri.