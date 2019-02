Schiacciata dall’auto nel garage: gravissima una donna di 46 anni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

MONTECASSIANO - Una donna di 46 anni residente nella frazione di Sambucheto, a Montecassiano, è ricoverata in gravissime condizioni dopo essere stata schiacciata dalla sua auto. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, la 46enne aveva tirato fuori l’auto per recarsi al lavoro ed era scesa per chiudere la porta del garage.Improvvisamente la vettura si è sfrenata, schiacciandola proprio contro la porta. Subito è stato dato l’allarme e sul posto, nel volgere di pochi minuti, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118.