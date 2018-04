Violento scontro tra un'auto e una moto: coppia all'ospedale, lui è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Scontro tra moto e auto, due persone finiscono all’ospedale. L’incidente si è verificato ieri mattina alle porte di Sarnano. Nell’impatto è rimasta ferita la coppia maceratese che viaggiava in moto. L’uomo di 44 anni, alla guida della Ducati Hypermotard, è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale di Torrette di Ancona, mentre la compagna al pronto soccorso maceratese.Erano circa le 9 di ieri quando si è verificato l’impatto lungo la provinciale 78. La coppia stava viaggiando in direzione di Sarnano quando, all’improvviso, per cause in corso di accertamento, ha urtato una vettura, una Volkswagen Tiguan, che stava procedendo nella direzione opposta. In seguito all’urto il centauro e la compagna sono sbalzati dalla Ducati e sono finiti a terra: un volo di diversi metri piuttosto violento. Alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente, hanno subito avvertito gli operatori sanitari del 118 e nel giro di pochi minuti è giunta sul posto un’ambulanza. I feriti sono stati subito sottoposti alle cure degli operatori medico sanitari e il medico, valutate le condizioni, ha disposto il trasferimento dell’uomo all’ospedale dorico in eliambulanza. Il ferito ha riportato diverse fratture, alla caviglia ed alla clavicola, ma non è in pericolo di vita. La donna, invece, ha dovuto far ricorso alle cure dei sanitari del pronto soccorso dell’ospedale civile di Macerata: le sue ferite sono state giudicate piuttosto lievi e le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni..