Scontro tra due auto: tre feriti, uno portato in codice rosso all'ospedale di Torrette

SARNANO - Incidente lungo la strada statale 78, nel territorio del comune di Sarnano. Tre i feriti, uno è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Torrette. A scontrarsi, per cause in corso di accertamento, sono state due auto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, viste le condizioni di uno dei due automobilisti, hanno deciso di far alzare in volo Icaro per il trasferimento del ferito ad Ancona. L’altra conducente, invece, è stata trasportata in ambulanza all’ospedale di Macerata.