Tentato furto alla Laminox Banditi in tuta bianca ripresi dalle telecamere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Tentato furto martedì sera alla Laminox di Sarnano, azienda leader nel settore di prodotti a pellet e legna, con sede in contrada Callarella. Due malviventi, vestiti con una tuta bianca integrale, sono entrati in azione poco dopo le 22.30 e immediatamente si sono diretti verso il magazzino dei prodotti finiti.L’azienda già in passato era finita nel mirino, ma questa volta fortunatamente il colpo non è andato a segno. A differenza degli anni passati, infatti, i ladri hanno dovuto fare i conti con le telecamere e un sistema di allarme collegati entrambi con la centrale operativa dell’Axitea. All’arrivo della segnalazione in centrale operativa, l’operatore dell’agenzia di vigilanza privata, collegandosi alle spycam della Laminox, ha subito notato i due banditi: questi, non appena scattato l’allarme, si sono dati alla fuga senza portare via nulla. Immediatamente sul posto sono intervenuti i carabinieri e due pattuglie dell’Axitea.I militari dell’Arma hanno acquisito le immagini della videosorveglianza e rilevato le impronte lasciate dai due malviventi. Non si sa se all’esterno dello stabile fosse nascosta anche qualche altra persona che stava facendo da palo. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto e risalire alla banda.