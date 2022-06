Si uccide impiccandosi nella sua casa ancora inagibile per i danni del terremoto del 2016

SARNANO - Un uomo di 87 anni si è tolto la vita impiccandosi nella sua vecchia abitazione, inagibile a causa del sisma, a Sarnano. La tragedia è avvenuta oggi in contrada Terro e la notizia nel paese dell’entroterra maceratese ha lasciato tutti sotto choc. L’uomo viveva in una Sae. Sul posto, intorno alle 15, sono intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118, che hanno potuto solamente accertare l’avvenuto decesso dell’uomo. Per lui, purtroppo, non c’era più nulla da fare. Insieme ai soccorritori sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri della locale stazione.

