Spunta vipera tra i loculi: l'avvocato impugna la scopa e la uccide

SARNANO - È stato un incontro di cui avrebbe fatto volentieri a meno. Protagonisti l’avvocato sarnanese Piero Piersimoni ed una vipera. «Una giovane – racconta il legale - era andata a portare dei fiori sulla tomba del padre. Al momento di sistemarli, a pochi centimetri dalla mano, ha visto sotto il vaso un rettile accartocciato che emetteva un soffio minaccioso».Impaurita, ha richiamato l’attenzione di Piersimoni che si trovava in quella zona del cimitero per caso. L’avvocato non si è lasciato intimorire dallo sgradito ospite ed anzi, si è «armato» di una scopa, credendo tuttavia di avere a che fare con una lucertola. Quando ha realizzato, dal sibilo sempre più potente, che si trattava di un rettile, ha capito che non avrebbe avuto scelta: lasciar dileguare la vipera in una feritoia non lontana, con il pericolo reiterato per altri visitatori del cimitero, oppure sopprimerla. Con il bastone della scopa ha reso reale la seconda ipotesi.