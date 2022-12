SARNANO - Un lavoro lungo undici mesi per una proposta natalizia suggestiva e assolutamente originale. Cinquanta sarnanesi dalla manualità spiccata hanno realizzato all’uncinetto 2.170 mattonelle granny, lo stile che ricorda le coperte delle nonnine, appunto granny in inglese, per adornare una slitta trainata da due renne in piazza Perfetti e per realizzare ben trenta stelle che rendono più suggestivo il già fiabesco panorama di Sarnano.

Le donne sarnanesi non sono nuove a proposte che valorizzano l’estro ed il senso artistico della popolazione di uno dei borghi più belli d’Italia «premiato - come ricordato dal sindaco Luca Piergentili - dal Touring con la Bandiera Arancione». L’anno passato avevano completato la realizzazione artistica di tanti alberelli nel centro cittadino, stavolta si è passati alle stelle ed al mezzo di chi, Santa Claus, si prodiga continuamente per la felicità dei bambini.

Senza dimenticare l’impegno, nel periodo di limitazioni del Covid, di una delle protagoniste anche degli addobbi di quest’anno, Silvia Capri, che popolò il proprio bar “My Dream” di orsacchiotti, gatti, cavallini di stoffa e Minions per accogliere gli avventori con allegria. Anche quest’anno, quindi, Sarnano si veste a festa proponendo pure le suggestive Cascate Perdute illuminate.

Si sono accese le installazioni luminose alle Cascatelle in località Romani, alla Cascata dell’Antico Molino nella zona del Piano ed alla Cascata “de lu Vagnatò” in località Morelli. Gli addobbi delle splendide cascate che hanno incantato tantissimi visitatori saranno visibili sabato 17 e domenica 18 e dal 24 dicembre all’8 gennaio 2023, dalle 18 alle 22.