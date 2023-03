SARNANO È ormai terminato il conto alla rovescia per il giorno magico della Sarnano-Sassotetto, la scalata finale dell’arrivo della quinta tappa della Tirreno-Adriatico, la corsa che da oggi poco prima delle 13 entra nel territorio marchigiano. Sarà questo il giorno della memoria, per tanti tifosi dell’aquila di Filottrano, Michele Scarponi che dopo quella salita vinse la tappa nel 2009, con l’arrivo in piazza a Camerino, prestazione decisiva per poi arrivare alla vittoria definitiva finale della corsa.

Evento ricordato dalla grande stele in pietra al valico di Santa Maria Maddalena. Atteso il pubblico delle grandi occasioni per una tappa durissima: 168 chilometri senza respiro. Occhi puntati su Sarnano dalle 14.20 per il primo passaggio nel territorio comunale, con la carovana proveniente da Amandola, per arrivare circa quindici minuti dopo a San Ginesio, passando per Santa Maria Di Pieca. Prima di tornare sotto le tre torri, la corsa transiterà a Passo Sant’Angelo, per poi virare verso Santa Lucia e Gualdo dove gli ultimi corridori transiteranno verso le 15.17. Altri quindici minuti di percorso e si rientra a Sarnano, prima della spettacolare salita finale, con i ciclisti che transiteranno per Piobbico, poi via per la sfida finale su per la salita tanto amata da Scarponi, dove l’arrivo è previsto tra le 15.45 e le 16.14, dopo oltre 14 chilometri in salita, prima dei 1.465 metri di altezza del valico di Santa Maria Maddalena, con una pendenza media dell’8,1 per cento e del 7,5 per cento il tratto finale.

Parla di una grande vetrina per tutto il territorio, il sindaco di Sarnano Luca Piergentili: «Per noi ed il territorio è una grandissima occasione, le immagini televisive della diretta della corsa saranno trasmesse in oltre duecento paesi del mondo. È un evento che accenderà di nuovo i riflettori sul nostro territorio, che ha voglia di rinascere, per cui vogliamo dare il meglio, anche ospitando un evento ciclistico di rilievo internazionale come la Tirreno Adriatico. All’aspetto sportivo si unisce la promozione turistica, aspetto che è fondamentale per la rinascita dei territori colpiti dal terremoto. Abbiamo voluto fortemente la Tirreno Adriatico, questa è la terza tappa ospitata a Sarnano, dopo il 2018 ed il 2020». Domani la corsa passa anche per Macerata dove le scuole materne, elementari e medie chiuderanno in anticipo, alle 10.30.