Precipita con il parapendio â€‹uomo portato d'urgenza a Torrette

SARNANO - Cade con il parapendio in località Montioli vicino a contrada Pianatelle poco lontano dal santuario di San Liberato, nel territorio di Sarnano. L'uomo, un cinquantasettenne turista bolognese è finito in ospedale. Il ferito è stato trasportato in eliambulanza alla struttura sanitaria dorica di Torrette.L'uomo è rimasto sempre cosciente dopo la caduta ed ha riportato traumi al torace, comunque, non dovrebbe essere in pericolo di vita. Oggi pomeriggio il cinquantasettenne si era recato in località San Liberato, dove tra l'altro vi è una scuola di volo libero, per volare con il parapendio. Il pilota, a bordo del suo mezzo, voleva atterrare dove era decollato, ma mentre stava per scendere qualcosa non è andata per il verso giusto. E così improvvisamente, per una manovra errata, è precipitato a terra. Erano circa le 13.30 quando si è verificato l'incidente. A soccorrere il ferito sono state alcune persone che erano nella zona le quali hanno immediatamente avvertito gli operatori sanitari del 118 di Macerata.