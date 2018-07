Precipita con il parapendio nel bosco: un 50enne portato via con l'eliambulanza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Cade con il parapendio tra la vegetazione dei monti Sibillini, nella frazione di San Liberato, nel territorio di Sarnano. L'uomo, un cinquantenne di Loreto, è finito in ospedale.Il ferito è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Torrette di Ancona. Il cinquantenne è rimasto sempre cosciente dopo la caduta. Le sue condizioni sono gravi, comunque non dovrebbe essere in pericolo di via. L'uomo ha riportato un trauma alla schiena ed alla spalla.