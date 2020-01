Sarnano, i cannoni sparaneve in azione aperte le piste della Maddalena

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Cannoni in funzione di notte ada alcuni giorni ed obiettivo raggiunto: oggi con orario dalle 8.30 alle 16.30 saranno aperte, con l’innevamento artificiale,. La prima è quella lunga un chilometro, omologata anche per le gare internazionali e servita dalla seggiovia triposto Liseb mentre l’altra è il campo scuola servito da un tapis roulant: regolarmente aperti anche le attività di ristorazione e i bar a Sassotetto e alla Maddalena, i noleggi delle attrezzature.Per Sassotetto un evento storico visto che per la prima volta si scia grazie all’innevamento artificiale e agli impianti finanziati qualche tempo fa ed ora in funzione grazie alle temperature rigide dei giorni scorsi che hanno appunto permesso ai gestori della stazione sciistica di mettere in funzione i cannoni riforniti d’acqua dal vicino laghetto artificiale. Precipitazioni nevose pari allo zero finora ma stavolta a Sarnano per la prima volta il gestore è ricorso al sostegno della tecnologia con l’augurio che già oggi la risposta degli sciatori sia massiccia stante che il digiuno in zona è stato lungo.