Giovane operaio picchia un coetaneo e si fa dare i soldi per giocare alle Slot

SARNANO - Un operaio di 20 anni arrestato mentre si fa consegnare 160 euro dalla sua vittima. Ad assistere al pagamento, ovviamente nascosti, c'erano i carabinieri, che sono poi usciti allo scoperto e hanno fatto scattare le manette ai polsi del ventenne. Secondo la ricostruzione dei militari della stazione di Sarnano, il giovane - di origini kosovare - estorceva denaro per giocare alle slot machine. Per quattro anni, con continue minacce e percosse, si sarebbe fatto consegnare 7000 euro. Ieri come detto è scattata la trappola organizzata dai carabinieri. Ora il ventenne si trova ai domiciliari.