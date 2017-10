Perde il controllo della moto e cade nel dirupo: muore un centauro di 51 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Tragico incidente stradale ieri mattina intorno alle 11 a Sarnano, all'altezza della frazione di Piobbico. Un uomo di Montegiorgio di 51 anni, in sella alla sua moto, è finito fuori strada, precipitando in un dirupo. Un terribile volo di alcune decine di metri. Sul posto l'eliambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e i carabinieri della stazione insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile. Purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare. La salma è stata subito restituita alla famiglia su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Macerata.