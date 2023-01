SARNANO - Dalla nascita di un figlio a quella di un nuovo lavoro. Ci sono donne che, una volta diventate mamme, scelgono di lasciare il proprio impiego per accudire i propri figli. Per Sara Mariani Feroci è stato il contrario. La nascita dei suoi tre figli le ha portato anche il lavoro: è stata il motivo per mettersi in proprio e rendere più facile la vita di altre mamme. Come? Mettendo in rete pannolini ecologici in un momento storico in cui l’e-commerce era ancora un’idea lontana.

APPROFONDIMENTI IL PROGETTO “Adotta una scuola”, sinergia tra Frau e Ipsia. Coinvolti gli studenti della scuola di Sarnano

«Quando sono diventata mamma lavoravo in banca - racconta la sarnanese -. Ho iniziato a cercare pannolini che non irritassero la pelle del mio bambino e li ho trovati all’estero. Ma poi, andando a leggere l’etichetta, ho scoperto che venivano prodotti in Italia. Così mi sono messa alla ricerca delle ditte che li producevano e ho proposto loro di vendere in Italia tramite l’e-commerce che avrei appunto creato io». Ecco che nasce, nel 2011, www.miscappalapipi.it. «Inizialmente è stato un hobby che portavo avanti nel tempo libero, poi con la nascita della mia terza figlia, ho lasciato il mio lavoro e ho deciso di dedicarmi interamente a questa attività».





Un modo per mettere insieme la domanda delle mamme e l’offerta delle aziende, ma anche per lavorare a casa e badare ai suoi tre figli. «Noi acquistiamo i pannolini (abbiamo in totale 18 brand), li stocchiamo e li inviamo in base alla richiesta delle mamme. Con il tempo siamo cresciuti fino ad avere una nostra sede a Sarnano e una decina di collaboratori, perlopiù mamme». In base alla richiesta sono stati aggiunti anche altri prodotti per la pulizia del bambino e gli assorbenti ecologici per le mamme.

«Ora i miei figli sono diventati grandi e, nonostante io abbia ancora la possibilità di lavorare in smart working, vado più spesso in azienda». Sì, perché Sara non è stata solo l’antesignana dell’e-commerce, ma anche del lavoro da casa. «Nel 2011 quando parlavo di questa attività mi guardavano come se fossi una alinea. Io invece ho preferito fare un regalo ai miei figli: stare con loro, senza rinunciare a ciò che mi piaceva fare. Una sfida che posso dire di aver vinto».