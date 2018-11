La terra continua a tremare: scossa di magnitudo 2.7 avvertita nella notte

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Due scosse nella serata di giovedì e un'altra oggi. Ancora ansia e preoccupazione anche se per fortuna non ci sono danni di alcun genere. La terra ha tremato ancora alle 00,47 con una scossa di magnitudo 2.7 che è stata avvertita da parecchi cittadini. Una serie che ha allarmato in parecchi poi per fortuna oggi non ci sono state altre segnalazioni.