Precipita in un dirupo con la motocicletta In condizioni disperate dopo il volo choc

SARNANO - Drammatico incidente stradale questa mattina intorno alle 11 a Sarnano, all'altezza della frazione di Piobbico. Un uomo proveniente dalla zona del Fermano in sella alla sua moto è finito fuori strada, precipitando in un dirupo. Un terribile volo di alcune decine di metri. Sul posto l'eliambulanza del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e i carabinieri della stazione insieme ai colleghi del Nucleo radiomobile. Sono in corso le operazioni di soccorso, le condizioni dell'uomo, stando a quanto trapelato, sarebbero disperate.