Tampona uno scooter ed è travolto da un furgone: tragico incidente a Sarnano, morto un motociclista 60enne.

SARNANO - Tragico incidente stradale lungo la strada che da Sarnano porta ad Amandola. Ha perso la vita un motociclista di circa 60 anni. Sul posto il 118 e i carabinieri della Compagnia di Tolentino, che stanno effettuando i rilievi.

Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava viaggiando sullo scooter con una comitiva: all'improvviso avrebbe tamponato un altro motociclo finendo nella corsia opposta e vendendo travolto da un furgone. La ragazza al volante ha fatto di tutto per evitare l'urto, ma non è stato possibile. Le condizioni dell'uomo sono apparse subito disperate: i soccorritori hanno allerta l'eliambulanza, che ha atteso a lungo che l'uomo fosse tabilizzato. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.