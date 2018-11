Incendio in casa, muoiono mamma e figlio Salvato il padre, feriti due soccorritori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Stanotte a Sarnano c'è stato un incendio in un'abitazione, i Carabinieri sono riusciti a trarre in salvo il un uomo disabile, hanno tentato di trarre in salvo anche la moglie e il figlio, anch'esso disabile ma a causa del denso fumo e delle fiamme non ci sono riusciti. Il figlio è stato portato fuori dai Vvff che poi sono sopraggiunti, ma è deceduto poco dopo. La moglie è stata ritrovata morta all'interno di un ripostiglio. L'uomo tratto in salvo dai carabinieri è ricoverato. Anche i due militari sono ricorsi alle cure dei sanitari per intossicazione da fumi. Si presume causa non dolosa. Segue comunicato.