Commerciante di 49 anni stroncata da un malore in casa: comunità stravolta

SARNANO - Commerciante di Sarnano stroncata da un malore. La vittima è Cinzia Tiburzi, 49 anni, molto conosciuta in paese, dove gestiva insieme alla madre un negozio di frutta e verdura in borgo Garibaldi. La donna si è sentita male nella sua abitazione nel tardo pomeriggio di domenica. Subito era stato dato l’allarme e sul posto erano intervenuti gli operatori dell’emergenza sanitaria del 118. Vista la gravità delle condizioni della 49enne, ne era stato disposto il trasferimento in eliambulanza all’ospedale regionale di Torrette, dove il suo cuore ha cessato di battere ieri. Sarà disposta l’autopsia per chiarire le cause della morta. Lascia la madre Luciana e il fratello Roberto. Cinzia Tiburzi era anche impegnata nell’Unitalsi. Tanti gli attestati di cordoglio pervenuti alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

