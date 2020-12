Nuovo focolaio in una casa di riposo, contagiati sei anziani ospiti e un operatore

SARNANO - Focolaio di Covid-19 alla casa di riposo di Sarnano: sei ospiti e un operatore positivi. A comunicarlo è stato il sindaco del comune montano Luca Piergentili. «Dai test molecolari veloci periodici effettuati presso la nostra casa di riposo sono risultati positivi tre ospiti e un operatore – ha fatto sapere il primo cittadino -. I primi sono stati immediatamente posti nelle cosiddette “stanze covid” presenti nella struttura, mentre il secondo è in quarantena nella propria abitazione. Contestualmente abbiamo messo in isolamento in stanze singole altri tre pazienti che avevano avuto contatti stretti».





«Abbiamo richiesto supporto all’Asur che si è attivata con celerità ed efficienza per effettuare il tampone molecolare completo a tutti i degenti e gli operatori e questo ci ha consentito di individuare ulteriori tre positivi tra gli ospiti e di conseguenza è emersa la necessita di porre in isolamento anche questi ultimi per un totale di sei positivi e sei in isolamento nella struttura – ha continuato il sindaco Piergentili -. L’Amministrazione comunale, in accordo con la cooperativa Pars che gestisce la struttura e l’Area Vasta 3 nella persona della dottoressa Giovanna Faccenda, ha provveduto a spostare i positivi e gli isolati al terzo piano dello stabile al fine di avere un assoluto isolamento rispetto ai restanti pazienti in struttura con la presenza di personale esclusivamente dedicato ai pazienti Covid».

«Per garantire la presenza nelle intere 24 ore del personale infermieristico a tutta la struttura, l’Area Vasta 3, che ringrazio, ha messo a disposizione un infermiere e attivato immediatamente il servizio delle Usca – ha concluso il primo cittadino di Sarnano -. Nonostante questi interventi resta la necessita di reperire ulteriore personale infermieristico che stiamo richiedendo alla Protezione Civile e ai corpi militari. Le famiglie degli ospiti sono state informate della situazione della struttura e della condizioni cliniche dei propri cari. Gli ospiti positivi e quelli posti in quarantena, al momento, sono asintomatici. Ringrazio il personale della struttura e la cooperativa Pars nella persona della responsabile Emanuela Alfei per la disponibilità e la professionalità dimostrata in questa situazione complicata che grazie al lavoro di tutte le componenti risulta essere circoscritta e sotto stretto controllo».



