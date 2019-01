Branco di cinghiali in strada: schianto da brividi vicino al centro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SARNANO - Ancora allarme cinghiali in provincia. Questa volta, a fare da sfondo ad un altro incidente causato dall’animale selvatico è Sarnano dove domenica pomeriggio un automobilista si è imbattuto in un branco di cinghiali non lontano dall’ingresso del paese. Forte l’impatto con uno degli animali, che ha causato ingenti danni all’auto sulla quale viaggiava. Un allarme, quello degli animali selvatici, per cui ancora non si riesce a trovare una soluzione e che da tempo preoccupa gli abitanti delle zone montane e collinari.