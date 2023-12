MACERATA - L’Ast di Macerata ha completato le figure apicali della Governance con la nomina del direttore sociosanitario nella persona del dottor Giancarlo Cordani. «Con il neo direttore sociosanitario appena nominato completo la squadra che mi affiancherà nella gestione dell’Azienda sanitaria maceratese – dichiara il direttore generale Marco Ricci –. Il dottor Cordani, come si evince dal suo curriculum professionale, ha maturato nel corso del tempo una grande esperienza manageriale nel territorio e metterà a disposizione le sue competenze professionali a beneficio della nostra azienda».

APPROFONDIMENTI L'INCIDENTE Tolentino, infortunio sul lavoro. Ricoverato a Torrette in Rianimazione il 35enne ferito dal bobcat in cantiere: le condizioni sono gravi

Giancarlo Cordani ricopriva attualmente il ruolo di direttore della Uoc Qualità risk management e accreditamento aziendale della Asst Sette Laghi Varese, è un medico di Igiene e medicina preventiva, specializzato in organizzazione dei servizi ospedalieri. Tra gli incarichi svolti si annovera la direzione sanitaria di numerose aziende sanitarie pubbliche, tra cui per citarne alcune la Asst Santi Paolo e Carlo, la Ausl di Piacenza, la A.sst Bergamo Ovest, la A.sst Nord Milano, la A.sst Rhodense. Numerosi le pubblicazioni scientifiche e le comunicazioni a Congressi e la partecipazione a corsi di formazione organizzati da Agenas e dall’Istituto superiore di sanità. Sempre in tema di sanità, il sindaco Sandro Parcaroli ha incontrato nei giorni scirsi, a Palazzo Conventati, il neo direttore dell’Azienda sanitaria territoriale di Macerata Marco Ricci. Presenti anche il consigliere delegato alla Sanità del Comune di Macerata Giordano Ripa e il direttore amministrativo dell’Ast di Macerata Milco Coacci. «Al neo direttore e a tutto il personale sanitario e non dell’Ast di Macerata auguriamo buon lavoro – ha commentato Parcaroli -. Insieme a Ricci abbiamo affrontato le principali questioni che riguardano la sanità maceratese e garantito, reciprocamente, la completa sinergia. Abbiamo il proposito di organizzare degli incontri per focalizzare le tematiche sanitarie contingenti che, di volta in volta, si presentano per dare risposte concrete al territorio su uno dei temi di maggiore importanza per la comunità».