Vuole bruciare sterpaglie ma incenerisce 4 ettari di bosco: denunciato

SAN SEVERINO - Un fuoco acceso per bruciare ramaglie e altri rifiuti sfuggito al controllo: è questa l’origine accertata dai carabinieri forestali del vasto incendio che l’altro ieri pomeriggio ha distrutto circa quattro ettari di bosco in località Colleluce, sulle colline di San Severino. Per l’episodio l’uomo che ha acceso il falò è stato denunciato per il resto di incendio boschivo colposo e combustione illecita di rifiuti. Oltre alle squadre dei vigili del fuoco accorse dal comando di Macerata, dalla sede di Camerino e dal distaccamento di Tolentino. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri forestali di Abbadia di Fiastra, che una volta domate le fiamme hanno avviato accertamenti per capire che cosa avesse scatenato il fuoco.