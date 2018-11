«Voglio parlare al sindaco» Sorvegliato arrestato alla festa del IV Novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TORRE SAN PATRIZIO - Il magistrato gli aveva imposto il divieto di non tornare a San Severino e nel contempo di non allontanarsi da Torre San Patrizio, paese dove abita e dove era in regime di sorveglianza speciale. Ma aveva scelto proprio il giorno del 4 novembre per tornare, violando le prescrizioni proprio in occasione delle celebrazioni per la giornata dell’Unità nazionale a San Severino, quando lo spiegamento di forze dell’ordine e militari è massima. Una decisione non proprio felice, perché è stato subito individuato e bloccato.Sono stati proprio i carabinieri della stazione settempedana, durante le celebrazioni, a notare tra la gente la presenza del settantunenne, il quale ha spiegato la decisione di tornare nella cittadina con la volontà di parlare con il sindaco per l’eventuale assegnazione in suo favore di una casa.