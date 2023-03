Raffiche di vento e danni a San Severino: piegata la barriera fonoassorbente del villaggio dei terremotati

SAN SEVERINO - Prosegue la conta dei danni causati dal forte vento di queste ore a San Severino. Diversi i rami spezzati caduti a terra e i segnali stradali divelti. Il vento ha anche fatto schiantare al suolo un albero in via Del Vallato, a uno degli ingressi della città bloccando la circolazione per un paio d’ore.

Le raffiche, fino a diversi chilometri orari, hanno danneggiato anche una barriera fonoassorbente a confine tra il villaggio terremotati “Campagnano”, nel rione San Michele, e un autolavaggio a gettoni, lungo la strada provinciale 127 per Tolentino. Sul posto gli operai dell’ufficio Manutenzioni che hanno provveduto a mettere in sicurezza la struttura.