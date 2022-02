Camioncino sbanda sulla statale e si ribalta. Illeso il conducente soccorso dai vigili del fuoco

SAN SEVERINO - Camioncino sbanda e si ribalta, per miracolo il conducente resta illeso. È successo oggi, martedì 8 febbraio 2022, intorno alle 16.30. I Vigili del fuoco sono intervenuti sulla strada statale 361 nel comune di San Severino Marche per un incidente stradale.

Per cause in fase di accertamento l'autista di un furgone adibito al trasporto di persone e merci ha perso il controllo del mezzo ribaltandosi lungo la carreggiata nei pressi di una curva. La squadra di Camerino intervenuta con un'autobotte ha provveduto alla messa in sicurezza dell'area dell'intervento. Non si registrano feriti. Sul posto anche i Sanitari del 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA