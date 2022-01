Ubriaco e sotto l’effetto di droga provoca un incidente, patente sospesa e auto sequestrata a uno straniero

SAN SEVERINO MARCHE - Dovrà rispondere di guida in stato di ebbrezza e di guida in stato di alterazione psico - fisica per uso di sostanze stupefacenti, il giovane extracomunitario, denunciato all’autorità giudiziaria dagli agenti del Comando della Polizia Locale del Comune di San Severino Marche, che nelle scorse settimane si era reso responsabile di un incidente stradale che aveva provocato anche dei feriti.

Gli agenti, a seguito degli accertamenti sulla dinamica del sinistro e all’esito degli esami clinici tossicologici, hanno segnalato lo straniero alla Procura della Repubblica di Macerata e gli hanno sospeso la patente di guida dopo aver provveduto al sequestro dell’auto coinvolta nel sinistro.

