Trovato morto in casa a 37 anni: c'erano siringhe sospetta overdose

SAN SEVERINO - L'hanno trovato morto in casa dopo l'allarme lanciato da alcuni vicini di casa.Si tratta di u uomo di 37 anni di San Sverino Marche, trovato morto questa mattina dai carabinieri e dal 118 entrati in casa grazie, ancora, all'aiuto dei vicini. L'uomo era morto ed il decesso potrebbe risalire alla notte scorsa. La presenza in casa di alcune siringhe avvalora l'ipotesi di una morte per overdose, ma sarà l'autopsia a sciogliere i dubbi.