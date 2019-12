Tir urta il sottopasso e perde parte del carico, disagi alla viabilità

LEGGI ANCHE:

Ultimo aggiornamento: 11:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Incidente con qualche disagio alla viabilità cittadina, sia in ingresso che in uscita dal centro urbano, per un autoarticolato che questa mattina, erano circa le ore 8, ha urtato con il rimorchio il sottopasso ferroviario di ponte Sant’Antonio perdendo parte del carico sulla sede stradale. Fortunatamente illeso il conducente che doveva effettuare una consegna presso un’azienda del posto.Danni alla motrice del mezzo e alla copertura dell’appendice che è caduta a terra finendo per ostruire parte della carreggiata. Per regolare la viabilità sono prontamente intervenuti sul posto gli agenti della Polizia Locale. Per l’uscita dal centro urbano è stata istituita una deviazione sul posto. Per il recupero dei materiali e per liberare la sede stradale, invece, si è reso necessario il supporto anche dell’ufficio Manutenzioni del Comune.