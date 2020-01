Tagliandi della revisione falsificati: «La Espansione Promo non c'entra nulla»

SAN SEVERINO - Alcuni giorni fa la guardia di Finanza di Camerino ha fermato, e sanizionato, un imprenditore che circolava su un mezzo pubblicitario con tre tagliandi di revisione falsificati. La società Espansione Promo s.r.l., in persona del legale rappresentante, il signor Buschittari Mario, vuole precisare di non essere stato in nessun modo coinvolta nell'accaduto. Riceviamo e pubblichiamo dall'avvocato Marco Belli: "Per una serie di circostanze narrate nell'articolo in oggetto, molte persone hanno pensato, a torto, che l'imprenditore di cui si parlava nell'articolo fosse il signor Mario Buschittari e che la ditta di cui si parlava nell'articolo fosse l'Espansione Promo s.r.l. Ciò è causa di notevoli danni per i miei clienti, sia di immagine che economici. Quindi si precisa che né l'Espansione Promo s.r.l. né il signor Mario Buschittari hanno nulla a che vedere con la vicenda narrata".

