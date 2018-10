Taglia la legna e si ferisce ad una gamba con la motosega: è in gravi condizioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO MARCHE - Anziano si taglia ad una gamba con la motosega mentre sta facendo la legna per casa. L'uomo, un ottantenne di San Severino Marche, è stato trasportato all'ospedale regionale di Torrette di Ancona in eliambulanza. Le sue condizioni sono serie. L'episodio si è consumato nel centro della città di San Severino Marche, in via Europa, poco prima di mezzogiorno. L'anziano aveva deciso nella mattinata di ieri di tagliare la legna nel garage della sua abitazione con la motosega per l'approvvigionamento invernale. E mentre era intento a svolgere la mansione improvvisamente non è più riuscito a tenere la motosega che di conseguenza lo ha travolto ferendolo ad una gamba.