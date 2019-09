Si perdono sui monti padre e figlio di 8 anni salvati dopo ore di ricerche

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Un’escursione in montagna con il figlioletto si è trasformata in un’avventura non proprio piacevole, per fortuna finita nel migliore dei modi. È quanto accaduto oggi pomeriggio a un padre civitanovese che aveva deciso di passare un pomeriggio sul monte Canfaito con il figlio di otto anni. Ad un certo punto l’uomo si è reso conto di aver perso l’orientamento e che il sentiero che stava percorrendo non era quello che aveva creduto. Di qui l’allarme. La segnalazione ai carabinieri prima e poi ai vigili del fuoco è stata lanciata poco dopo le 15.15 Subito sono scattate le ricerche: la zona del monte è stata perlustrata palmo a palmo grazie anche all’aiuto del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara. I contatti con l’uomo hanno consentito di restringere l’area delle ricerche e alla fine dopo quasi due ore il ritrovamento da parte dei carabinieri di San Severino i carabinieri forestali di Matelica e i vigili del fuoco. Padre e bimbo stanno bene.