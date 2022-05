È scomparso il dottor Gino Dichiara: fu lui a fondare il reparto di Oculistica

SAN SEVERINO - «Un sentito pensiero per il dottor Gino Dichiara che tanto ha dato all’ospedale di San Severino Marche fondando il reparto di oculistica. Lo ricordiamo per il primo trapianto di cornea, per l’impianto del cristallino artificiale, come lungimirante innovatore aggiornato e appassionato della sua professione. Grazie di tutto a nome della comunità settempedana, Dottor Gino Dichiara, il suo esempio brillerà oltre il mondo della medicina».

Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha voluto ricordare così il dottor Gino Dichiara che rese il nosocomio settempedano un’eccellenza in campo oculistico.



Dichiara si è spento nella sua abitazione di Pollenza nella serata di sabato, a 78 anni. Fino al 1999 primario del reparto di Oculistica dell’Eustachio, quindi al nosocomio di Macerata, dopo essere andato in pensione nel 2010 continuò ad esercitare la professione fino al ritiro dall’attività nel 2019.

Noto per essere stato il primo oculista marchigiano ad effettuare il trapianto di cornea, fu uno dei pionieri nella tecnica chirurgica della vitrectomia per trattare il distacco della retina e ad impiantare il cristallino artificiale negli interventi di cataratta. Il suo ideale testimone fu lasciato al nipote, dottor Vincenzo Ramovecchi. Oggi alle 16 i funerali alla chiesa Santa Famiglia di Casette Verdini. Lascia i figli Francesco, Annalisa e Laura e la sorella Rita.

