Tremendo schianto frontale un morto e un ferito grave

SAN SEVERINO – Un altro terribile incidente ed un’altra vittima sulle strade del Maceratese dopo il tragico schianto della notte scorsa: muore un 46enne di San Severino dopo un frontale. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 a Rocchetta, nel comune di San Severino, dove, per cause ancora al vaglio dei carabinieri, si sono scontrate frontalmente una Peugeot station wagon ed una Suzuki Vitara. Il conducente della Puegeot, un 46enne del posto, è morto sul colpo; quello della Suzuki, un 62enne di Pollenza, è stato portato dall’eliambulanza in gravi condizioni all’ospedale regionale di Torrette.