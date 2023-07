Precipita dal secondo piano: donna gravissima, portata con l'eliambulanza all'ospedale di Torrette

SAN SEVERINO Donna precipita dal secondo piano in centro a San Severino, trasportata d'urgenza all'ospedale di Torrette ad Ancona. L'allarme nel pomeriggio. Nel volgere di pochi minuti sono arrivati sul posto i sanitari del 118 che, viste le gravissime condizioni della donna - una 60enne - hanno deciso per il trasferimento in eliambulanza nella struttura sanitaria dorica. Sono intervenuti anche i carabinieri di San Severino per gli accertamenti, l'ipotesi è che possa essersi trattato di un gesto volontario.