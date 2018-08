Stroncato da un'overdose Indagato un amico Gli avrebbe ceduto la droga

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - Overdose fatale. C’è un indagato nell’inchiesta sulla morte di Paolo Rastelli, il settempedano di 37 anni trovato venerdì mattina senza vita nella sua casa in via dell’Acquedotto. Si tratta di un giovane che Rastelli conosceva e che gli avrebbe ceduto lo stupefacente. Le accuse ipotizzate nei suoi confronti, al momento, sono cessione di stupefacente e morte come conseguenza di altro reato.Intanto questa mattina il sostituto procuratore Enrico Riccioni conferirà l’incarico al medico legale Mariano Cingolani per effettuare l’autopsia sul corpo del trentasettenne e al tossicologo Rino Froldi per effettuare accertamenti irripetibili sulle due siringhe usate trovate a casa di Rastelli. Cingolani dovrà stabilire la causa e l’epoca della morte e se il giovane è morto improvvisamente o se avrebbe potuto essere soccorso con un intervento immediato.