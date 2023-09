Con la moto da enduro si schianta contro un albero: terrorizzati i due amici che erano con lui

SAN SEVERINO - In moto nei boschi a Elcito, centauro finisce contro un albero. L'incidente a San Severino dove un uomo si trovava con la moto da enduro insieme ad altri due amici. Per cause in corso di accertamento, il centauro si è schiantato contro un albero. Subito è scattato l'allarme e sul posto sono arrivati il 118, i vigili del fuoco e il Soccorso alpino. Vista la zona impervia, è stata l'eliambulanza con il verricello a recuperare il ferito e trasportarlo all'ospedale di Torrette ad Ancona.