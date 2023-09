SAN SEVERINO Se n’è andato all’improvviso, nel pomeriggio di lunedì, l’86enne Mario Eugeni, per tutti il presidentissimo del Moto Club Settempedano. Fisico asciutto, tempra d’acciaio, Mario Eugeni ha rappresentato per la cittadinanza un assoluto punto di riferimento con il suo dinamismo e la semplicità nel fare le cose.

APPROFONDIMENTI IL CORDOGLIO San Severino, rombo di motori per il funerale di Moreno Castelletti: folla per il giovane papà morto in sella sulla Valnerina





Lo potevi trovare, efficiente e disponibile, dietro al banco del negozio di elettronica dei figli o, con qualsiasi condizione atmosferica, al rifornimento Ip della rotatoria vicino all’ospedale per farti il pieno ma, soprattutto, per scambiare una battuta. Non si lamentava mai, anche se i ritmi quotidiani erano serrati o le vicende della vita non sempre facili. Ogni tanto si assentava per dare una mano in terra iberica al figlio Andrea, corridore di lunga lena che si era trasferito da qualche anno in Spagna per lavoro. In campo sportivo Mario è stato fino a poco tempo fa l’immarcescibile presidente del Moto Club Settempedano che ha diretto per un trentennio, con l’incrollabile volontà di rinverdire l’attività crossistica dei numerosi appassionati di San Severino anche nei momenti meno fulgidi.

Il crossodromo San Pacifico

«Sempre disponibile ai miglioramenti del crossodromo San Pacifico – ricorda l’amico e cultore di motocross Aldo Esposti a mezzo social – nei 35 anni passati insieme sui campi di gara, ha saputo compattare i vari direttivi per realizzare progetti innovativi per l’organizzazione di manifestazioni come le coppe Mille dollari, i Campionati del mondo, oltre all’attività agonistica nazionale e regionale.



Aveva anche reso il San Pacifico un centro estivo con piscina, bar e ristoro. Si è sempre battuto per la collaborazione tra i club. Sotto la sua attenta direzione tutte le manifestazioni del Moto club Settempedano sono state portate a termine con competenza ed efficacia». Domani mattina, alle 9.30, l’ultimo saluto nella chiesa di San Domenico. Lascia la moglie Olga, i figli Marco, Luca e Andrea, le nuore Ewelina, Cristina e Loida e gli amatissimi nipoti. Si chiude un’era.