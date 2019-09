Addio a Dignani, storico commerciante ed ex calciatore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SAN SEVERINO - La città perde un’altra figura storica del commercio locale e del mondo dello sport dai valori sani e lontani nel tempo. Se n’è andato all’età di 85 anni nella giornata di ieri Alberto Dignani, che molti ricorderanno per aver gestito per tanti anni un negozio di profumi e articoli da regalo all’ingresso di piazza del Popolo. Valente giocatore di calcio in gioventù, era conosciuto per il sorriso genuino. Lascia la moglie Renata, i figli Donatella, sportiva ed insegnante, Carlo e Massimo. I funerali oggi alle 15 a San Domenico.