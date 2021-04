È morto a 60 anni Sante Bianchi: era collaboratore scolastico. Il cordoglio di tutto l’Itis Divini

SAN SEVERINO MARCHE - E’ morto nel sonno a 60 anni un collaboratore scolastico di San Severino Marche, Sante Bianchi, impiegato nella sede centrale dell’Itis Divini. Erano le quattro di ieri quando l’uomo si è sentito improvvisamente male, mentre era a letto nella sua abitazione. Per lui non c’è stato più nulla da fare, è stato strappato all’affetto della moglie e del figlio, con cui viveva a San Severino Marche.

LEGGI ANCHE:

Addio a padre Pierino Valenti, è stato l'angelo che ha aiutato decine di giovani a uscire dal tunnel della droga

La notizia si è subito diffusa in città, suscitando commozione e cordoglio. L’uomo aveva frequentato proprio l’istituto tecnico Divini, dove attualmente lavorava come collaboratore scolastico. Grande tifoso del Milan ed appassionato di animali, Sante Bianchi era molto scrupoloso nel lavoro ed aveva una grandissima umanità. Così lo ha ricordato ufficialmente sul sito dell’Itis Divini, il dirigente scolastico Sandro Luciani: «L’Istituto “E. Divini” piange l’improvvisa e prematura scomparsa del collaboratore scolastico Sante Bianchi, in servizio part-time presso la sede centrale. La comunità scolastica porge le più sentite condoglianze alla famiglia di Sante e a tutti i suoi cari. Lo ricordiamo come un lavoratore attento, disponibile e di grande umanità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA