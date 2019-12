San Severino, la banda della marmotta fa esplodere il postamat. Boato nella notte, banditi in fuga con il bottino

Ultimo aggiornamento: 10:26

SAN SEVERINO MARCHE - La banda della marmotta colpisce all'ufficio postale diin via Gorgonero. I residenti sono stati svegliati da un fortissimo boato poco prima dell'alba quando ilè stato fatto esplodere. I banditi sono riusciti a fuggire nonostante l'arrivo dei carabinieri che hanno attivato il piano per poterli bloccare in tutta la provincia.LEGGI ANCHE ===>Sono in corso indagini per identificare i banditi mentre nell'ufficio postale si stanno contando i danni. Nessuna persona è rimasta ferita. Il bottino è ingente perché il postamat era stato caricato con il denaro per i giorni festivi, ma non è stato ancora quantificato.LEGGI ANCHE ===>La marmotta è un dispositivo riempito di gas che, con una breve miccia, esplode consentendo di svaligiare i distributori automatici di denaro.