Siringhe a ridosso del centro Il sindaco contro i pusher: «Useremo telecamere mobili»

​SAN SEVERINO Gli agenti della polizia locale hanno rinvenuto, nei giorni scorsi, siringhe usate in una via pubblica nei pressi di un parcheggio del centro storico. Gli oggetti sono stati recuperati dallo stesso personale in servizio. Subito il sindaco, Rosa Piermattei, ha fatto scattare un piano straordinario di controllo e verifica in tutta l’area. Gli agenti hanno ispezionato vicoli e zone più buie dove è più facile che si rintanino persone schiave del rito del “buco”.«Ho chiesto di prestare attenzione assoluta sulla questione portando lo stato di allerta ai massimi livelli - spiega il sindaco - Abbiamo già deciso di rafforzare, anche grazie alla grande collaborazione che c’è con tutte le forze dell’ordine, i controlli in questa e in altre zone della città considerate sensibili. Siamo pronti a impegnare anche le telecamere mobili». Nel frattempo è scattata anche un’operazione straordinaria di pulizia che ha visto impegnati i volontari del gruppo comunale di Protezione civile e il personale comunale dell’ufficio Manutenzioni. Sono stati aperti tombini e caditoie e ripuliti vicoli e scalinate del centro storico.